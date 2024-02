Ao som de "Música do Carnaval", Márcio Victor puxa trio na Barra | A TARDE

O cantor Márcio Victor abriu os trabalhos neste segundo dia de carnaval na Barra/Ondina ao som de sua aposta para a festa momesca "Música do Carnaval".

A multidão saiu do chão ao som do chão ao som de outros sucessos também como "Leão Lepo", "Desce Toma Toma" e outros hits do cantor.

Ainda ao som do pagodão siau também o trio do Polly arrastado a massa que não ficou parada.