Ara Ketu não vai desfilar no Carnaval de Salvador | A TARDE

A banda Ara Ketu surpreendeu os fãs, na manhã desta terça-feira, 30, ao anunciar que não vai participar do Carnaval de Salvador em 2024. A decisão foi tomada pois os representantes do grupo não concordaram com a proposta de cachê ofertada pela Prefeitura de Salvador. Os valores não foram revelados.

"Recebemos a proposta de pagamento de cachê para apresentação da banda Ara Ketu com o mesmo valor de 2017. Ou seja, congelamento de nossos serviços por 7 anos (...) Temos o nosso valor. No ano em que completamos 44 anos de história, vamos criar o dia do Ara Ketu, em 8 de março (dia da nossa fundação), iniciando o ciclo de comemorações de 45 anos. Iremos para a nossa comunidade, mas não como banda. Como instituição cidadã", diz trecho do comunicado.

Ainda segundo o comunicado, o Ara Ketu recebe um tratamento diferente em todas as regiões do Brasil. "Somos bem recebidos nos eventos do Brasil, acabamos de dividir palco com Bell e Ludmilla no Cabofolia, realizamos o pré-Carnaval de Fortaleza para milhares de pessoas [...] Temos o nosso valor. No ano em que completamos 44 anos de história, vamos criar o dia do Ara Ketu, em 8 de março (dia da nossa fundação), inciando o ciclo de comemorações de 45 anos".

Confira a carta aberta da banda na íntegra: