Ator da Globo voltava de camarote em mototáxi quando sofreu acidente | A TARDE

O ator e produtor Orlando Caldeira, que sofreu um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 11, está em processo cirúrgico no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi confirmada pela reportagem do Portal A TARDE com um amigo do artista.

Ainda segundo o amigo, Orlando estava em um camarote no circuito Dodô (Barra/Ondina) e utilizou um mototáxi para deixar o local, quando acabou se acidentando. A assessoria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que “os boletins médicos serão comunicados exclusivamente aos familiares”.