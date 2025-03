Atores de ‘O Auto da Compadecida’ ‘brotam’ nos Filhos de Gandhy

Matheus Nachtergaele e Luís Miranda, atores de ‘O Auto da Compadecida’ - Foto: Foto: Larissa Falcão | AG. A TARDE

Os atores Matheus Nachtergaele e Luís Miranda aproveitaram o primeiro dia de desfile do Afoxé Filhos de Gandhy, que acontece neste domingo (2), no Circuito Osmar (Campo Grande), para saírem no tradicional bloco.

Estrelas do clássico do cinema brasileiro, ‘O Auto da Compadecida’, a dupla que está curtindo o Carnaval de Salvador, foram flagrados pelo Grupo A Tarde, em cima do trio do bloco.

Com o tema “Ogum – O Senhor do Ferro, dos Metais e da Tecnologia”, o Afoxé Filhos de Gandhy iniciou seu primeiro desfile de 2025 neste domingo (2), que teve partida no Pelourinho, e segue até a Praça Castro Alves.

Na segunda-feira (3), o desfile acontece na Barra, e, na terça-feira (4), novamente no Campo Grande.