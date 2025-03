Baianos apostam em looks marcantes para o Palco do Rock

Além de uma escolha estética, as roupas e maquiagens também podem representar uma subcultura - Foto: Artur Soares | Ag. A TARDE

Além dos solos de guitarra, outra característica marcante associada ao rock é o modo de se vestir. Uma multidão roqueiros se reuniram no Palco do Rock para mostrar sua paixão por meio de suas vestimentas. Roupas pretas e corpse paint, um estilo de pintura fácil em preto e branco, ditaram os looks que marcaram o festival.

Veterana no Palco do Rock, Helen Gomes, 18, não perde a oportunidade de se produzir para o evento. Para ela, a experiência de estar no evento só é completa se estiver vestida a caráter. "Eu sempre tenho essa cultura [de me produzir], porque eu gosto de combinar com a temática das bandas", afirmou em entrevista ao MASSA!

Apesar do trabalho para fazer a corpse paint, Helen defende que o processo é também prazeroso. Para ela, participar do evento com a pintura é uma forma de homenagear os artistas que sobem no palco. "É um processo muito gostoso, porque aqui a gente sabe que vai encontrar nossos amigos, vamos guardar memórias juntos, sem contar o fato de que vamos poder homenagear as bandas que vão tocar", disse.

Helen ressaltou a importância dessa prática para suas interações sociais. A maquiagem e a roupa servem como uma forma de conhecer novas pessoas que compartilham os mesmos gostos. "Eu gosto de imaginar que o que a gente veste, o que a gente mostra, muitas vezes representa um convite para estabelecer novas conexões. É isso o que eu mais quero, ver a galera se juntar onde todos estabeleçam essa conexão para fazer esse rolê que todos gostem", defendeu.

Para quem deseja começar a se vestir dessa forma, o estudo e a pesquisa são coisas fundamentais para a produção de um look marcante. "Escutem a música, estudem o que você escuta, estudem a ideologia, analise a ideologia do que você consome e automaticamente você será influenciado", detalhou

Além de uma escolha estética, as roupas e maquiagens também podem representar uma subcultura. Representante do estilo trad goth, Giovanna Cortizo, 20, enfatizou a prática como uma forma de expressão. "É importante você se expressar da forma que você prefere, que você gosta. Indo para a padaria ou qualquer esquina eu gosto de me expressar", contou.

Os olhares de julgamento se tornaram algo comum na rotina de Giovanna. Ela explica que, desde o início do Carnaval, os casos de preconceito aumentaram bastante. "A partir do momento que eu saio de casa é olhar de julgamento o tempo todo, principalmente nessa época que acontece o Palco do Rock e Carnaval. O tempo todo as pessoas ficam olhando achando que é fantasia", detalhou.

Para ela, o segredo para lidar com o preconceito é não se importar com a opinião alheia. "São pessoas ignorantes, que não entendem. Então, eu tento mudar a mente deles, eu converso, mas obviamente tem gente que é tão ignorante ao ponto de não entender", argumentou.

*Repórter do Jornal MASSA!