Do cinema para as ruas: dupla faz sucesso de 'Deadpool' no Carnaval

Lady Ferreira e Enzo Ferreira - Foto: Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

Enzo Ferreira e Lady Ferreira são uma dupla de mãe e filho que, há anos, marca presença no Carnaval de Salvador com fantasias criativas. Este ano, no Circuito Dodô, na Barra, o tema foi o anti-herói Deadpool, em uma escolha que, segundo eles, foi motivada por uma cena marcante do filme da editora Marvel.

Questionada sobre o motivo da fantasia, Lady Ferreira destacou o intuito de "defender o mundo da guerra", o que também faz referência ao icônimo filme 'Deadpool & Wolverine', lançado oficialmente em julho de 2024.

"Todos os anos eu venho para o Carnaval de Salvador e a ideia sempre é tentar inovar. Ano passado viemos com a fantasia do Homem Aranha e neste continuamos no universo com essa essa fantasia. Uma cena do filme [do DeadPool] foi bem impactante, aquela galera chegando para defender o mundo da guerra, achei interessante e lembrei do Carnaval. Falei: 'a gente vai vestido de Deadpool esse ano'", revelou.

A dupla não se limita apenas ao carnaval e representa o "Multiverso Entretenimento", que buscam trazer alegria à instituições, hospitais e principalmente para crianças. Enzo Ferreira revelou, por exemplo, que chegou a tirar mais de 100 fotos desde que sairam de casa.

"A gente está representando nosso bonde, o multiverso entretenimento. É mais do que ser o Homem Aranha, vamos em instituições, hospitais, aniversários e principalmente carnaval e cinema, é curtição [...] É bom para as crianças também, traz uma alegria, elas pedem para tirar foto e quebra um pouco a seriadade. Tiramos mais de 100 fotos de casa até o percurso", disse.

A dupla também destacou o aumento da utilização de fantasias nesta edição do Carnaval de Salvador. De acordo com Lady Ferreira, as vestimentas ajudam a trazer um "humorismo" para as festas.

"Uma maravilha, a galera está bem mais animada, eu percebi que essa questão da fantasia voltou com força, antes não tinha e agora as pessoas começam a voltar essa ideia, não somente com as músicas, mas as fantasias também. Traz um humorismo para tudo, que é a cara do carnaval mesmo", concluiu.