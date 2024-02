Baby do Brasil diz que Deus mandou ela “tomar posse” da Bahia | A TARDE

Após surpreender os foliões e tomar uma invertida de Ivete Sangalo ao falar do apocalipse, a cantora Baby do Brasil seguiu fazendo suas pregações no carnaval de Salvador, neste domingo, 11.

>>> Mara Maravilha comenta fala de Baby pra Ivete: "salvação é individual"

>>> "Manda Baby do Brasil tomar o remédio", dispara Márcio Victor

A artista, que se apresentou na Praça Castro Alves, aproveitou para comentar sobre a declaração de fim do mundo que viralizou. “Está a maior loucura na internet. Glória a Deus, irmãos”, disparou.

Ela continuou pregando e disse que Deus mandou ela “tomar posse” da Bahia. Citando os Novos Baianos, icônico grupo do qual fez parte, ela falou sobre a contribuição da banda para a folia baiana. “Gente, um dia eu tava chegando e quando eu saltei do avião, Deus falou comigo: “toma posse dessa terra. Foi aqui nessa Praça que tudo começou com os Novos Baianos, antes do Dodô e Osmar [Macêdo]”.

“Tem uma música que diz que toda menina baiana tem um santo que Deus deu e o meu santo é Jesus Cristo, o dono do planeta”, destacou a artista, citando a clássica canção de Gilberto Gil.