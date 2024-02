Baby do Brasil explica conversa com Ivete: "o pai falou no ouvido" | A TARDE

A cantora Baby do Brasil comentou nesta segunda-feira, 12, sobre a conversa que teve com Ivete Sangalo sobre o "apocalipse", durante interação no Carnaval de Salvador. A cena inusitada aconteceu no sábado, 10, no circuito Dodô, em Ondina.

Na ocasião, Baby se encontrava nos estúdios de uma emissora de televisão e, ao interagir com Ivete, anunciou a aproximação do apocalipse, que faz parte da descrição do que seria o "fim do mundo" para algumas interpretações bíblicas.

"Quando ela [Ivete] ia parando [o trio], eu ouvi no meu ouvido direito o Pai [Deus] falar: vai, fala tudo. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que obedecer e eu obedeci. São coisas que eu já ouvi há muito tempo e a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. O mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir na Terra porque os anjos caídos já estão todos aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento? O que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem. Seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. No tempo de Noé foi muito pior", disse a cantora.





Redes Sociais | Reprodução