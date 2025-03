Banda sul-coreana de ‘K-samba’ estreia na folia ao lado de Saulo

Recentemente, os artistas viralizaram com a releitura de “Eva” - Foto: Reprodução

O primeiro dia da passagem da Pipoca do Saulo - um dos momentos mais aguardados pelos foliões - terá um toque especial, com a fusão cultural entre Bahia e Coreia do Sul. Isto porque o cantor convidou os integrantes do Rapercussion, grupo sul-coreano que tem contagiado os conterrâneos e brasileiros com um ritmo bem brasileiro. Conhecido por tocar o ‘K-samba’, eles farão a estreia na sexta, no circuito Osmar (Campo Grande/Avenida). A novidade já havia sido antecipada pelo Portal A TARDE.

O grupo, inclusive, ganhou grande popularidade nas redes sociais por apresentar versões de músicas brasileiras, o que atraiu milhares de seguidores, como o próprio Saulo. “Os queridos coreanos do Rapercussion fizeram covers de canções do meu repertório, aí me apaixonei. Sou encantado pelos orientais. Uma honra imensa. O convite para cantar no Carnaval foi natural, e vai ser massa”, antecipa o baiano.

Líder do grupo, Zion Luz conta que ele e o irmão, Recto Luz, visitaram o Brasil devido à paixão pelo País e, por aqui, aprenderem o básico da música brasileira. Ao voltar para a Coreia do Sul, em 2008, tiveram a ideia de criar o grupo.

“Visitamos o Brasil algumas vezes, mas, desta vez, a emoção e a expectativa são incomparáveis. Temos certeza de que essa será uma das melhores lembranças da nossa vida. Só de imaginar voltar para a Coreia e compartilhar essa história especial com os fãs de samba já nos enche de felicidade”, diz Zion.

Na estreia, o desfile de Saulo terá como tema “Pipoca da Paz”. Já na terça, será a vez da “Pipoca à Fantasia”. No sábado, o cantor fará um show para a ‘pipoca’ de Ondina, na varanda do Camarote Salvador.