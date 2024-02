Barra-Ondina: Solange Almeida inova e puxa forró no Carnaval | A TARDE

A cantora Solange Almeida puxou seu trio elétrico no circuito Dodô (Barra-Ondina), na tarde desta quinta-feira, 8, primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador

Mesmo com poucos foliões na avenida, a artista mesclou o repertório com clássicos do tempo do Aviões do Forró e do axé, que não pode faltar nas ruas da capital baiana.

Entre os hits escolhidos, está o sucesso “Se não valorizar”, versão brasileirinha de “Umbrella”, da cantora gringa Rihanna. A canção foi escolhida para abrir sua apresentação.