Bloco de Pabllo é interrompido após foliões desmaiarem com calor | A TARDE

O intenso calor na capital paulista castigou os foliões que participavam do bloco da cantora Pabllo Vittar, localizado na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Neste domingo, 11, os termômetros de rua ao longo da Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento das Bandeiras, registravam 35°C no início da tarde.

Além do calor escaldante, outro problema enfrentado foi a grande quantidade de pessoas presentes no bloco, resultando em superlotação do espaço, conforme relatado pela Polícia Militar (PM). Por volta das 16h, durante a performance da artista, o show teve que ser interrompido para que os serviços médicos pudessem prestar atendimento às pessoas que passaram mal devido ao calor.

Às 17h30, a PM fechou todos os portões de entrada do bloco, permitindo apenas a saída dos foliões, enquanto o evento estava programado para encerrar às 18h. As grades eram removidas apenas para a passagem das ambulâncias que iam socorrer os foliões. Houve relatos de desmaios entre os presentes.

Em nota, a equipe da artista comentou a situação:

“Em função do calor que fez no último domingo ,11, na cidade de SP, e com a multidão reunida para o bloco, a artista tomou a decisão de pausar o trio após avistar algumas pessoas passando mal e cedeu a corda para facilitar o trabalho do corpo de bombeiros, e só voltou com a situação normalizada.”