Brasil tem mais de 2,5 mil celulares bloqueados durante o Carnaval | A TARDE

O aplicativo Celular Seguro, programa do governo federal para restringir o uso do celular após crimes de roubo ou furto, registrou um total de 2.653 bloqueios de aparelhos celulares durante o Carnaval, de sexta-feira, 9, a terça-feira, 13. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) a pedido do Portal A TARDE.

Desde o lançamento do programa, no dia 19 de dezembro, o programa recebeu 23.225 alertas de bloqueio de celular. A Bahia segue sendo o terceiro estado com maior número de bloqueios, com 1.966 solicitações de restrição. São Paulo lidera o ranking, com 6.006, e em segundo lugar, o Rio de Janeiro, com 3.083.

Segundo os dados do MJSP, a segunda-feira de carnaval, 12 de fevereiro, foi o dia que apresentou maior número de bloqueios desde o dia 9 de janeiro. Os maiores números de restrições ficaram concentrados no sábado, segunda e quarta-feira deste mês.

Entre as ocorrências para a solicitação do bloqueio estão roubo (9.844), furto (8.047), perda (4.442) e outros (892). O Portal A TARDE solicitou informações de bloqueios nos estados que celebram o carnaval, e em resposta, a pasta informou que não há dados referentes.

Confira o número de bloqueio por dia durante o carnaval:

Sexta-feira (9): 382

Sábado (10): 523

Domingo (11): 604

Segunda-feira (12): 636

Terça-feira (13): 508