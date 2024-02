Bruno elogia secretaria de Segurança Pública: "carnaval tranquilo" | A TARDE

Em entrevista coletiva sobre o balanço final do Carnaval de Salvador, nesta quarta-feira, 14, no camarote da Prefeitura, no Campo Grande, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) elogiou o trabalho da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA).

"A Prefeitura de Salvador agradece os trabalhos da Polícia Militar, da Polícia Civil e de todo mundo da Secretaria de Segurança Pública. Isso permite que tenhamos a cada ano um Carnaval mais tranquilo. Então, é fundamental para a realização do Carnaval o trabalho deles", disse.

>>>“Nunca se fez uma abertura tão emocionante no carnaval”, diz prefeito

Para Bruno, a folia da capital baiana é melhor do que a de outros estados por conta do quesito segurança. "A Bahia desenvolveu, durante esse período em que é realizado o Carnaval, uma condição de oferecer uma segurança pública que a gente não vê em outros grandes eventos no Brasil e no mundo", afirmou.