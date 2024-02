“Nunca se fez uma abertura tão emocionante no carnaval”, diz prefeito | A TARDE

A abertura do carnaval de Salvador, na última quinta-feira, 8, foi marcada pelo encontro dos trios de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê na icônica Praça Castro Alves. O dia, segundo o prefeito Bruno Reis (União) já entrou para a história como um dos momentos mais marcantes para a folia, não só neste ano, como na festa, em toda a sua realização.

“Vocês não imaginam, gente, o quanto foi arrepiante aquela abertura do Carnaval. Enquanto 175 anos que essa cidade vai fazer, pelo menos 50 anos de Carnaval, nunca se fez uma abertura tão emocionante como aquela”, afirmou o gestor em coletiva de balanço nesta quarta-feira de cinzas, 14.

Para ele, a festa terminou com a mesma grandiosidade que começou. “Ontem encerramos com chave de ouro. Veio o retorno de Ivete, de Durval, as principais atrações se apresentando aqui na Avenida, como esse circuito é carinhosamente chamado. Estava superlotado”, destacou.