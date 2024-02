Bruno exalta retomada do Carnaval no Centro: ‘Verdadeira multidão’ | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) reforçou nesta quinta-feira, 8, primeiro dia oficial de Carnaval, a retomada da folia no Centro da cidade. O chefe do Executivo destacou a iniciativa de realizar o encontro de trios na Praça Castro Alves, depois de muito tempo sem acontecer.

“Sem sombra de dúvidas, hoje foi um dia que jamais vai sair das nossas memórias. A gente que era acostumado a ver encontros de trios, geralmente no final do Carnaval, uma área da cidade que vinha perdendo o desejo do folião e desde o ano passado, em especial esse ano, nós resgatamos e transformamos o Carnaval do Centro, o Carnaval cultural, o Carnaval tradicional, o Carnaval onde tudo começou, o Carnaval atrativo para as pessoas. Quem foi lá hoje pode ver uma verdadeira multidão. Confesso que cheguei aqui agora e tinha mais gente lá do que aqui [Na Barra]", disse o prefeito, durante visita a um dos camarotes na Barra.

Bruno destacou que a estratégia da prefeitura é fazer com que o Carnaval do Centro, volte a ser "pujante", vibrante, e que permita que Salvador possa oferecer serviços públicos melhores, distribuidos pela cidade.

"[...]Serviços de saúde, desde limpeza de transporte público, passando obviamente pela questão da segurança, a partir do momento que há uma distribuição melhor das pessoas pela cidade. Há muitos carnavais, a pergunta era: qual é a data que o Carnaval do Centro vai acabar? Qual é o destino do Carnaval do Centro? Ele vai deixar de existir? E esse ano todas as coletivas que eu participei, inclusive hoje já fiz algumas, ninguém fez essa pergunta. Essa pergunta não foi mais motivo de questionamento porque nós viramos essa página, superamos esse assunto. E lá realmente hoje com Ivete Sangalo, com Brown, com o Russo da Baiana, com o Ilê. Foi algo emocionante, quem acompanhou as imagens, inclusive pela televisão, todos se arrepiaram com o que viram lá. Estamos felizes de ter feito a abertura do Carnaval do Brasil aqui na Bahia", pontuou o prefeito.

"Passamos mais de uma hora ao vivo para todo o Brasil. Aqui na Bahia, mais de um milhão e meio de pessoas acompanharam a abertura pela televisão. A gente ainda não sabe os números do Brasil, mas com certeza são números impressionantes diante hoje do momento que vive a cidade. Esse carnaval vem coroar o grande momento que a cidade está vivendo. O verão que nós estamos realizando, a cidade lotada, bombando, com milhares de visitantes e turistas. A cidade que, segundo o Ministério do Turismo, é o destino mais desejado pelos brasileiros em 2024. Quando pergunta qual é a cidade que você quer visitar, o primeiro lugar é Salvador", completou