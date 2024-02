Bruno Reis comenta ações do Viva o Verão: "estratégia acertadíssima" | A TARDE

Além dos seis dias oficiais de folia que Salvador promete entregar durante o Carnaval, a capital baiana ainda terá mais dois finais de semana de festa. O “Viva o Verão - o verão não acaba depois do Carnaval” foi anunciado em outubro de 2023, pelo prefeito Bruno Reis, e será detalhado nesta quinta-feira, 1º.

Em coletiva de apresentação dos serviços municipais de carnaval nesta quarta-feira, 31, o gestor falou sobre a iniciativa, a qual considera uma estratégia acertada para fomentar o turismo e a economia da cidade.

“Vem dando sequência a uma estratégia que a prefeitura desenvolveu nos últimos anos que a cada dia se confirma como acertadíssima. Inclusive, é essa estratégia que nos permite a gente arrecadar cada vez mais, ampliar a nossa arrecadação dos nossos tributos municipais, que incidem sobre os serviços, e que permite à prefeitura ter a capacidade de maior de investimento em tantas obras que estão transformando e mudando de verdade a nossa cidade”.

“A gente sabe que nesse período, a cidade é desejada por milhares de visitantes. Hoje, nós somos o destino turístico mais desejado do Brasil. E aqui, pelo menos até meados de março, é muito sol ainda. Então, vamos ter aí as nossas belas praias, vamos ter nossa rica gastronomia, nosso rico patrimônio arquitetônico e cultural, a nossa história, a primeira capital do Brasil. Então, essas apresentações, essa agenda do Viva o Verão que nós vamos anunciar amanhã, é mais um estímulo para atrair milhares de visitantes para nossa cidade, que vão vir para aqui, vão ter conteúdo para aqui ficar, aqui consumir nossos serviços, ir aos nossos pontos turísticos, andar no Uber, andar no táxi, comer nossa acarajé, beber nossa água de coco”, completou Bruno Reis.

O evento acontecerá em palco montado na Praça Cairu, no bairro do Comércio. Segundo o secretário Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, a grade, que deve receber diversas atrações locais e nacionais, será publicada nas redes sociais.