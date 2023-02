Ambulantes seguem sem credenciamento e fecham rua na Semop

Depois de mais uma promessa de liberação do site de cadastro, ambulantes interessados em trabalhar no Carnaval de Salvador voltaram a bloquear o trânsito na rua em frente à sede da Secretaria de Ordem Pública, localizada no Jardim Santo Inácio, na tarde desta quarta-feira, 8.

Segundo a prefeitura, o cadastramento virtual estava previsto para começar às 10h. No entanto, muita gente não conseguiu acessar o site e foi prometido que às 12h o sistema seria liberado. O mesmo aconteceu às 14h e às 16h, conforme apurado pela reportagem de Portal A TARDE no local.

Com a continuidade da instabilidade do site, trabalhadores se revoltaram e voltaram a protestar na sede do órgão. A situação piorou quando vários veículos deixaram o local sem explicar qualquer situação.

Cadastramento virtual estava previsto para começar às 10h | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Momentos depois, um funcionário da Secretaria informou que não seria possível atender ao pedido de realizar o cadastramento na própria sede por falta de estrutura. Ele também informou que a orientação para que o credenciamento ocorresse de maneira virtual partiu do Ministério Público (MP-BA), e que a prefeitura estaria apenas disponibilizando os pontos de acesso.

Os trabalhadores, então, se revoltaram e chegaram a bloquear a rua por alguns minutos, até a chegada de policiais militares. "Polícia é pra ladrão", bradavam os trabalhadores.

Representantes da Defensoria Pública do Estado chegaram ao local e afirmaram que tentariam entrar na sede para conversar com o secretário e resolver a situação. Em meio a confusão, um policial militar chegou a sugerir que a manifestação dos trabalhadores fosse realizada no sábado, 11, dia do ‘Fuzuê’ para impedir a festa pré-carnaval e chamar a atenção da população sobre a situação.

