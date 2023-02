Após mal estar, Tayrone cancela pipoca no Circuito Dodô

O cantor Tayrone cancelou a pipoca que faria, nesta segunda, 20, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), durante o Carnaval de Salvador. O artista já havia informado em nota nas redes sociais que na noite do domingo, 19, durante desfile no mesmo circuito, teve um "mal-estar".

Tayrone continuou o percurso do domingo, 19, e arrastou uma multidão com sucessos que marcaram a carreira. O cantor afirmou que continuou indisposto, o que fez cancelar a apresentação desta segunda-feira, 20.

No comunicado do Instagram, Tayrone disse "contar" com a compreensão dos fãs, do público e ainda relatou "tristeza", porém relatou a esperança de "ver todos" em breve nos shows por todo o país.