Após o carnaval, Rei Momo devolve chave da cidade a Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis recebeu do Rei Momo, nesta quarta-feira, 22, de Cinzas, a chave da cidade e destacou que o trabalho por Salvador continua. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele enfatizou que vai continuar trabalhando para transformar Salvador e mudar a vida das pessoas.

"Já peguei a chave de volta na mão do Rei Momo. O trabalho aqui não para. Vocês sabem que nós temos o título da prefeitura que mais trabalha no Brasil. No Carnaval não foi diferente, trabalhamos muito, fizemos um Carnaval lindo, que já entrou para a história como o melhor de todos os tempos", disse.

"Eu peço à minha equipe e a Deus para que esse Carnaval nos inspire, para que a gente possa agora trabalhar por todo o ano para que a gente possa fazer por toda a cidade o que nós fizemos nesse Carnaval. Vamos tirar muitos projetos do papel esse ano, fazer vários entregas, vamos seguir transformando e mudando de verdade a nossa cidade", continuou.

Bruno recebeu a chave logo após finalizar a coletiva para apresentar o balanço final do Carnaval de Salvador. "Meu sonho é poder construir a cada dia uma Salvador melhor, uma Salvador mais justa, mais igual, melhor pra todos", frisou.