Atendimentos nos dias de carnaval diminuem 27% comparado com 2020

No balanço realizado pela Prefeitura de Salvador, com dados da Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira, a respeito da atuação da pasta nos dias de carnaval na capital baiana, foram apresentados os números de 4.149 atendimentos realizados, com redução de 27% em relação ao ano de 2020: 80% dos atendimentos foram clínicos, seguidos por (7%) ortopédicos, (6%) bucomaxilofacial, (4%) de enfermagem e (3%) cirúrgicos.

Além disso, houve aumento de 30% nos atendimentos de enfermagem, o que, segundo a SMS, demonstra menor gravidade dos casos admitidos nos módulos.

A pasta destacou ainda a redução de 46% nos atendimentos por bucomaxilofacial (em face), 27% dos clínicos, 17% dos ortopédicos e 9,5% dos cirúrgicos. Houve ainda expressiva redução dos atendimentos por Agressão Física (-49%) e Intoxicação Alcóolica (-37,5%).

Somente 4% (174) dos pacientes necessitaram de transferência, indicando que as equipes nos módulos assistenciais do circuito foram suficientes para o atendimento dos foliões nos dias de carnaval. 90% foram direcionados para rede pública.

Dentre os testes para detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis realizados com a população durante a folia, 26 foram positivados para HIV e 151 para sífilis. A pasta aponta ainda a distribuição de 363 mil preservativos.

Já para a detecção de Covid, foram realizados 82 testes e 4 deram positivos.