Bahia bate recorde e registra 2,7 milhões de visitantes no carnaval

Na retomada do carnaval da Bahia, o turismo teve resultados que superaram as marcas anteriores. Em 2020, Salvador recebeu 800 mil turistas, este ano, foram mais de um milhão de visitantes na capital. Em todo o estado, os números aumentaram de 2,3 milhões no último carnaval para 2,7 milhões de visitantes este ano.

Com isso, segundo dados do governo estadual, a rede hoteleira baiana teve ocupação média de 95% em Salvador, com picos de 100%, e ocupação máxima em alguns destinos, como Itacaré, Ilhéus, Rio de Contas e Maragojipe. A cidade de Porto Seguro e localidades como Morro de São Paulo tiveram taxas acima de 95%. Os números foram apresentados pela Secretaria de Turismo do estado e das prefeituras.

Ação para turistas

Mesmo com o fim do carnaval, as ações da Secretaria estadual de Turismo continuam nesta Quarta-Feira de Cinzas, 22, com o receptivo especial aos passageiros do quarto cruzeiro marítimo a atracar no porto da capital baiana nos últimos dias. Os navios trouxeram 17,5 mil cruzeiristas do Brasil e do exterior, que vieram curtir a folia e fazer passeios.

Para encerrar as atividades ligadas ao carnaval, a pasta promove na quinta-feira, 23, no embarque do Aeroporto de Salvador, a “Operação Até Breve”, que será o agradecimento aos turistas por terem escolhido a Bahia como destino no verão e o convite para que eles retornem no São João. Na ocasião, um trio de forró vai animar a despedida aos visitantes.