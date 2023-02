Bruno Reis destaca presença do público no circuito Osmar

O prefeito Bruno Reis (UB) segue sua maratona no Carnaval de Salvador. Nesta sexta, 17, ele esteve no camarote Brahma e voltou a destacar a presença de público na avenida.



"Já é o Carnaval com maior número de pessoas. Aumenta nossa responsabilidade. Afinal de contas não é fácil manter a qualidade dos serviços" , disse o prefeito Bruno Reis na visita ao Camarote Brahma na noite desta sexta-feira, 17, no circuito Dodô na Ondina.

Bruno citou o "problema pontual" provocado pelo rompimento da adutora da Embasa, mas ressaltou a eficiência do sistema de transporte montado para acesso ao circuito Barra-Ondina.

"Hoje as pessoas estão chegando com uma facilidade muito grande", disse Bruno, acreditando num fluxo ainda maior de foliões. "Se ontem foi o primeiro dia depois de dois anos sem Carnaval, a galera estava meio enferrujada, hoje já desenferrujou", afirmou.

O chefe do executivo municipal falou dos carnavais que brincou quando era adolescente e vivia no Calabar e disse que já teve experiência em bloco e camarote. Ele lembrou que comprou seu primeiro carro com o dinheiro que ganhou como comissário de bloco.

Bruno Reis confirmou que o ex-prefeito ACM Neto viajou e preferiu não passar o Carnaval em Salvador. Sobre a revitalização do circuito Osmar, no Campo Grande, o prefeito disse que a escolha é do folião.

"Todas as atrações que tinham disponibilidade de data e quiseram tocar nós contratamos para o centro. Inclusive muitas das atrações, exceto Ivete, que não tinha data, tocam nos dois circuitos. Léo Santana, Xanddy, Cláudia Leitte, Oh Polêmico, tocam aqui e lá. Eu quase que condicionei contratar pra tocar aqui quem topasse tocar lá. A prefeitura, o governo e os artistas estão fazendo um esforço, é óbvio que agora depende do folião", concluiu o prefeito.