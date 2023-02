Com vigor jovial, idosos se reúnem em bloquinho no Campo Grande

Um bloquinho chamou atenção no circuito do Campo Grande, no fim da tarde desta sexta-feira, 17, com um grupo composto, em sua maioria, por pessoas acima de 60 anos festejando a folia carnavalesca. O “Karná & Forró” tinha em torno de 20 pessoas e um "mini trio" personalizado com a marca.

Segundo o folião Toni Araújo, a ideia do bloquinho surgiu há 14 anos como uma reunião de amigos para curtir o carnaval com mais tranquilidade. Desde então, eles comemoram a folia na Avenida e percorrem o trajeto que vai do Vale do Canela até a região do Shopping Piedade.

“O bloco é aberto para participação de pessoas de qualquer idade, mas o pessoal mais velho vem participar porque é um carnaval mais tranquilo. A gente vai saindo na Avenida geralmente em um momento que não há um movimento muito grande e as pessoas podem se divertir com mais segurança”, disse.

Aposentada Célia Maria | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A volta do carnaval para o grupo foi celebrada com bastante animação. “Depois de dois anos esse reencontro é maravilhoso porque a gente encontra pessoas que não víamos, aqueles que a gente via só no carnaval”, destacou Toni.

Outro folião que também estava no bloquinho foi o aposentado José Carlos Pessanha, de 74 anos. Ele comentou que sai com o grupo desde quando começaram a folia no carnaval.

“Eu saio com eles desde que começou, há 14 anos. A gente sempre é angariado, todo mundo gosta de coisas que nós fazemos. A gente sempre sai no Carnaval, mas esse ano teve menos pessoas por causa da pandemia, que ficaram ainda com medo”, contou José Carlos.

A aposentada Célia Maria Lopes, de 68 anos, destacou que, apesar do hiato da pandemia, curtir o carnaval dá mais energia. “Dois anos de pandemia, sem Carnaval, foi a maior benção a gente sobreviver, então temos que comemorar. Eu saio com eles já tem uns quatro anos e não canso, anima mais, dá mais energia, mais expectativa de vida”, ressaltou.

A ideia do bloquinho surgiu para o carnaval mas também se perpetuou para o São João, momento que levam o bloquinho para o bairro de Santo Antônio Além do Carmo no período junino.

Aposentado José Carlos Pessanha | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE