Energia e emoção marcam desfile do Afoxé Filhos de Gandhy

Um dos mais tradicionais rituais do Carnaval de Salvador aconteceu neste domingo, 19, dia que o "tapete branco da paz" do Afoxé Filhos de Gandhy ganha às ruas do Centro.

Após dois anos de ausência, a ansiedade era visível nos associados que estavam em frente à sede do grupo no Pelourinho. Muitos ainda faziam os últimos ajustes na indumentária. Enrola turbante, bota colar e dar aquela checada no aromatizante que é borrifado na avenida.

Com o tema "Caboclos de pena & Encourados", o afoxé trouxe a representatividade e a essência do Gandhy com os orixás. Entidade espiritual presente em todas as religiões afro-brasileira, o caboclo é, no imaginário popular, valente, destemido, brincalhão e altruísta, capaz de nos ajudar para o alívio das aflições cotidianas.

O tapete branco da paz

Após o ritual do Padê, no qual os foliões reverenciam o orixá Exú, guardião das ruas, e iniciam o desfile, os mais de 5000 associados do bloco seguiram o contra fluxo do 'Circuito Osmar', já que o bloco sai do Centro Histórico e percorre a Rua Carlos Gomes.

A volta para às ruas foi marcada por emoção e uma energia contagiante, como relatou o associado Henrique Moraes.

"Estou arrepiado e prometo ir até o Campo Grande no ritmo do afoxé", garantiu.

O governador Jerônimo Rodrigues, que veio a caráter com a fantasia do Gandhy, participou da saída e do Padê. Jerônimo soltou a pomba da paz e falou da emoção de estar no bloco no primeiro carnaval de seu mandato.

"A saída dos Filhos de Gandhy traz para a gente uma renovação da nossa fé, da nossa esperança, eles que homenageiam os encantados, os orixás, todos os deuses, para trazer a boa força pra iniciarmos um ano e um mandato com muita boa energia", disse.

Jerõnimo e vice-governador Geraldo Jr. participaram de cortejo do bloco | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Gandhy recebeu R$ 300 mil do Governo do Estado, por intermédio do incentivo dado às entidades que desfilam no Carnaval Ouro Negro. O total investido foi de quase R$ 8 milhões em patrocínios para o desfile das entidades dos segmentos afro, afoxé, samba e reggae.

O vice-governador Geraldo Júnior e os secretários do Turismo, Maurício Bacelar; de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas; e da Segurança Pública, Marcelo Werner, estiveram presentes com o governador no desfile.