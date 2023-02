“Fizemos o Carnaval da prevenção", diz Ana Paula Matos

Durante a apresentação do balanço do Carnaval de Salvador nesta quarta-feira de cinzas, 22, a vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Ana Paula Matos (PDT), comemorou a redução nos principais indicadores monitorados pela pasta.



Com reduções significativas nas intervenções clínicas, nos diagnósticos positivos de IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e nos casos de Covid-19, a secretária afirmou que esse foi o “Carnaval da Prevenção”.

“A marca desse carnaval foi a da prevenção. Tivemos uma redução de 35% nas IST’s em relação a 2020. Conversei com a secretária Roberta [Santana, titular da Sesab] e a gente entendeu que o governo federal anterior não havia deixado uma campanha de massa, então investimos na prevenção”, pontuou.

Após dois anos de paralisação por conta da pandemia de Covid-19, uma possível onda de contágios durante o retorno da folia era monitorada, algo que não ocorreu segundo a secretária.

“Tivemos apenas 4 casos positivos de Covid em um universo de 82 testagens. Ou seja, é um percentual muito baixo. Quem tinha sintoma e procurou as nossas unidades, em sua grande maioria tinham viroses, síndromes respiratórias ou gripais ao invés da infecção pelo coronavírus”, explicou.

“Vai ser natural que daqui a uma semana ou dez dias, as UPA's tenham uma maior procura. Para que as pessoas não confundam com a Covid, iremos reforçar a testagem e as campanhas.

Segurança nas ruas

Uma preocupação recorrente da festa, os casos de violência também apresentaram redução neste ano.

Corroborando o balanço do secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, com quem afirmou ter feito uma parceria para monitoramento e prevenção de casos violentos, Ana Paula afirmou ter sido um carnaval muito mais seguro do que a última edição

“Tivemos uma festa muito menos violenta e com menos situações de gravidade. Resolvemos 96% das ocorrências na hora e só transferimos 4% delas, em casos de suspeita de infarto, AVC ou necessidade de exame de imagem. Tivemos dias de apenas 2 agressões com objetos que em anos anteriores chegavam a 20. Em comparação com 2020 tivemos uma redução de 125 cirurgias bucomaxilo para 34 na segunda-feira de Carnaval. São de fato vidas que foram preservadas e cuidadas”, pontuou.

A secretária falou ainda sobre a atuação do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), que fez um trabalho extenso de acompanhamento para garantir a segurança dos trabalhadores da folia.

“Inspecionamos 55 blocos e notificamos 11 por fornecimento irregular de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) ou pela ausência de fornecimento de itens essenciais como água após estudarmos mais de 23 mil cordeiros. Tudo para garantir o melhor acolhimento desses trabalhadores”.