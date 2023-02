”Fizemos o maior Carnaval da história”, avalia Bruno Reis

Em seu primeiro Carnaval à frente da gestão municipal de Salvador, já que a festa foi paralisada por dois anos por conta da pandemia da Covid-19, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou se “sentir realizado” por ter organizado o que chamou de “O maior Carnaval da História “.

Segundo o gestor, em coletiva para apresentação do balanço da festa nesta quarta-feira de cinzas, 22, a realização do evento sepultou de vez qualquer discussão com outras cidades de qual é o “maior e melhor” carnaval do Brasil.

“Depois da espera de mais de 1000 dias da sua realização, onde em momentos da pandemia até nos questionavamos se voltaríamos a ter festa, esse Carnaval serviu para celebrarmos a vida. Foi uma festa muito especial. Não houve margem para qualquer tipo de especulação: o nosso carnaval é o maior do mundo e do planeta. Salvador bombou nesses dez dias. Foi a cidade mais comentada do mundo. Só se falava de Salvador”, comemorou.

Objeto de diversas iniciativas para revitalização e reposicionamento da sua importância na festa, o Carnaval do Centro, em especial no Circuito Osmar (Campo Grande), foi efusivamente elogiado pelo prefeito, que já prometeu repetir a atenção para o espaço em 2024.

“Tivemos algo especial com o reposicionamento do Carnaval do Centro. Definitivamente acabamos com aquelas especulações de qual seria o futuro desse circuito ao darmos as respostas pra isso todos os dias. Efetivamente, esse Carnaval serviu para mostrar que o grande desafio para 2024 é o de fazer com que todos circuitos tenham grandes conteúdos e atrações, que os serviços possam ser ofertados e que os números sejam positivos como os desse ano, onde montamos a maior estrutura que já fizemos para um Carnaval”, afirmou

Em seguida, o prefeito citou alguns números e dados registrados pela Prefeitura durante a folia.



“Atendemos 1669 mulheres dentro da nossa campanha contra a importunação sexual. Atendemos 2153 crianças para combater e erradicar o trabalho infantil. Nossos camarotes acessíveis atenderam 1969 pessoas. Tivemos 1300 guardas na rua e não tivemos uma ocorrência, uma queixa de excesso de um guarda nos circuitos”, disse.

À exemplo do titular da Secretária de Mobilidade, Fabrizio Muller, Bruno Reis comemorou a atuação da gestão na área e na oferta de serviços para levar os foliões para todos os circuitos da festa.

“As pessoas se deslocaram com conforto e agilidade no nosso Expresso Salvador. A linha gratuita Calabar-Lapa transportou 452 mil passageiros, 70 mil a menos que em 2020. E o motivo disso? O equilíbrio dos circuitos”, pontuou.

“Ontem estive aqui no circuito e a pipoca do Saulo estava lotada. Os blocos estavam lotados. Mostra o sucesso que foi o Carnaval do Centro, que jamais recebeu tanto apoio e tantas atrações, com mais de 2900 horas de música. Foram 340 atrações aqui contra 181 na Barra-Ondina. As pessoas se queixaram do prefeito porque tinha trio demais passando e gente demais”, brincou aos risos antes de elogiar a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Estado por garantir a tranquilidade para turistas e nativos no Carnaval.

“Foi o Carnaval da paz e a Polícia Militar confirma esses números. Se de um lado tinha muita gente, o que torna mais difícil prestar os serviços públicos, sentimos uma segurança e tranquilidade muito maior graças aos esforços que fizemos”.