Werner faz balanço favorável da Segurança Pública no Carnaval

O titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, fez um balanço favorável da operação realizada no Carnaval de Salvador e em mais 64 municípios do estado. Ao Portal A TARDE, Werner destacou que a missão de garantir a segurança dos foliões foi cumprida com sucesso tendo em vista a diversidade da programação e circuitos da festa. O secretário participou da coletiva promovida pelo Governo do Estado nesta quarta-feira, 22.

“A gente recebe a missão. Então, o carnaval foi projetado pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura. E como vocês viram esse ano, teve bloco, tinha camarote, muita pipoca. E esse foi o pacote que nos foi dado e a gente tem que se adaptar a isso. Na sexta, a gente começou a operação full. Além disso, a gente teve mais 64 cidades envolvidas. Foi um mega planejamento que nos foi passado e a gente conseguiu adequar isso com o uso do efetivo policial, com o uso da tecnologia a nosso favor”, pontuou.

Além das estratégias de reconhecimento facial e detecção de metais na entrada dos circuitos, Werner ressaltou a contribuição e preparação das forças de segurança e compreensão da população ao entender o espírito da festa.

“O nosso corpo policial está cada vez mais preparado, temos policiais de todo o mundo acompanhando o nosso trabalho aqui. E parabenizo o trabalho de todos os policiais. Foi um balanço muito favorável, todos se integraram dentro desse espírito e conseguimos realizar um ótimo carnaval”, afirmou.

O titular da SSP-BA ainda falou sobre as investigações sobre o homicídio que ocorreu no segundo dia de festa na capital baiana, no Circuito Osmar (Campo Grande), na última sexta-feira, 17. Quatro suspeitos de cometer o crime foram presos na terça-feira, 21.

“Batemos todos os recordes possíveis e já tivemos uma resposta sobre o primeiro homicídio que aconteceu no primeiro dia. Coloquei isso como uma prioridade. Não podemos permitir que esse tipo de evento passe sem uma atenção e prioridade nossa. A gente adotou estratégias para assegurar que o carnaval tivesse proteção e segurança pública”, frisou.