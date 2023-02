Prefeito promete mais atrações para "aquecer" o Carnaval do Centro

O Carnaval de Salvador em 2024 deve priorizar mais atrações de peso no Campo Grande na quinta, sexta e sábado de folia, dias em que este ano o movimento foi mais fraco no circuito Osmar. É o que garantiu nesta terça-feira, 21, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). Em coletiva de imprensa, ele apresentou um balanço parcial da festa e reconheceu a necessidade de "aquecer" o Centro. A cantora Ivete Sangalo é uma das artistas já confirmadas para o próximo ano.

"Os ambulantes reconhecem que domingo, segunda e terça melhorou [movimento no Campo Grande]. Quinta, sexta e sábado é um desafio para o ano que vem, a gente botar mais atrações aqui neste período. Mesmo no auge do Carnaval do Centro, vocês sabem que ele era mais desejado segunda, domingo e terça. Então, grande desafio nosso para o ano que vem é também aquecer a quinta, a sexta e o sábado aqui o Centro", explicou.

A mudança de circuitos do Carnaval também foi completamente descartada. De acordo com Bruno Reis, apesar do movimento menor de foliões na quinta, sexta e sábado, desde domingo o público voltou em peso ao Campo Grande. Hoje, grandes nomes da música desfilam no circuito, como Léo Santana, Saulo, Psirico, Olodum e Daniela Mercury.

"Hoje temos uma super terça aqui no Centro, com tantas atrações de peso que vão se apresentar a partir de agora. Eu tenho certeza que, de uma vez por todas, a gente acaba com aquele questionamento de qual seria o futuro do Carnaval do Centro. A resposta está aí. Um grande Carnaval, um Carnaval que conseguiu mobilizar as pessoas".

Durante a entrevista aos jornalistas, o prefeito destacou alguns números do Carnaval. O município captou cerca de R$ 30 milhões em patrocínio. A festa injetou R$ 2 de bilhões na economia no período e gerou cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos. Apesar de o Carnaval depender de investimento privado, o prefeito garantiu que a festa "caminha" para ser sustentável e que nunca foi registrada tanta participação popular quanto neste ano.

"Vai ficar registrado na história não só por ser o maior Carnaval de todos os tempos, os números mostram isso. A quantidade de pessoas nas ruas em todos os circuitos, nos bairros, nas ilhas. Nunca tivemos um Carnaval com tanta participação popular".