Ivete frusta prefeitura e não irá puxar trio no encerramento da folia

A cantora Ivete Sangalo não vai puxar o trio pipoca nesta terça-feira, 21, no Campo Grande, mesmo com a tentativa do prefeito Bruno Reis em garantir a artista no encerramento da folia.

Com show marcado no interior de São Paulo, a cantora não conseguiu encontrar tempo para se apresentar na capital baiana. A agenda da cantora indica um show em São José do Rio Preto, no 'Oba Festival'.

Bruno Reis indicou que queria contar com Ivete no encerramento em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 20. "Falta ver questões de agenda. Vamos fazer uma campanha de ‘Aceita, Ivete'", chegou a brincar o prefeito na ocasião.

Ivete Sangalo se apresentou apenas no Circuito Dodô neste carnaval, comandando a pipoca na abertura na quinta-feira, 16, e o bloco Coruja no sábado, 18, e na segunda-feira, 20.