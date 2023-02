Jerônimo Rodrigues avalia trabalho do Estado no Carnaval

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um balanço inicial do Carnaval 2023 de Salvador, em coletiva no Camarote da Polícia Militar (PM), em Ondina. O petista ainda acrescentou que os número oficiais da festa Serãodivulgado até o final desta quarta-feira, 22.

>> Governador nega que ações do Carnaval tenham “intenção partidária"

Para o gestor estadual, a tecnologia aliada com os investimentos feitos pelo Estado garantiram o reforço de atrações como os blocos afros, os camarotes e os trios que desfilaram pelo circuito.

"Ainda vamos divulgar o balanço completo com números como o de hospedagem. Mas é importante falar que o ano na Bahia não começa depois do Carnaval, como afirmam alguns preconceituos. Desde o dia primeiro [de janeiro], nós não paramos hora nenhuma. Preparando a área de saúde, segurança pública. E gostaria de agradecer todos os órgãos do governo pela parceria durante o Carnaval", disse o governador.

O gestor estadual ainda destacou o trabalho feito junto com as cooperativas de reciclagem, que somaram 150 toneladas de resíduos coletados durante a folia. Ele ainda destacou o trabalho importante feito pelos ambulantes no período da festa momesca.