Governador nega que ações do Carnaval tenham “intenção partidária"

Em coletiva de imprensa de balanço do Carnaval, nesta quarta-feira, 22, no Camarote da Polícia Militar (PM), em Ondina, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), destacou algumas de suas ações no Carnaval e negou que elas tenham sido jogadas para promover a sua imagem e de seu governo.

“Nós já participávamos [do Carnaval] antes de ser governador e vice-governador. Geraldo Junior [MDB, vice-governador e coordenador do Carnaval] já era folião”, argumentou Jerônimo na coletiva em Ondina.

“Eu não fiz isso com a intenção político-partidária, fiz pelo meu lugar de governador, pelo nosso lugar de governo. Não foram só blocos e camarotes. Fomos visitar as ações de catadores. Acompanhamos ações de pessoas com deficiência, entre outras”, continuou.

Além de marcar presença em Salvador, o chefe do Executivo Estadual foi à folia em interiores como Palmeiras, na Chapada Diamantina; Caravelas, Alcobaça e Prado, no Extremo-Sul; e Maragogipe, no Recôncavo.