Robinson Almeida projeta base de Jerônimo Rodrigues pós-Carnaval

O deputado estadual Robinson Almeida (PT), líder da federação PT, PCdoB e PV, disse que o governador Jerônimo Rodrigues deu uma passo importante no Carnaval deste ano para consolidar a base de apoio na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A afirmação foi feita ao Portal A TARDE após avaliar o trabalho do gestor estadual na organização e participação nos eventos culturais da folia.

O petista, que esteve no circuito Osmar nesta segunda-feira, 20, ainda disse que o governador tem uma herança de projetos deixados por Rui Costa, agora ministro da Casa Civil, e o apoio do governo federal, por meio do presidente Lula (PT), fatores que contribuem para uma forte caminhada política no pós-Carnaval.

"O Jerônimo herdou uma herança de obras de Rui Costa. Ele também tem o apoio do governo federal, por meio de Lula. E começou com o pé direito, nesses 45 dias, com uma forte presença no Carnaval, nos eventos culturais. Tenho certeza que será melhor que Rui, melhor que Wagner. Por isso, não vejo problema para que ele tenha uma base de apoio muito forte na Assembleia Legislativa e na sociedade baiana", disse Robinson Almeida.

No Carnaval deste ano, Jerônimo Rodrigues participou de manifestações tradicionais como a saída do bloco afro Ilê Aiyê, no último sábado, 18, e no desfile dos Filhos de Gandhi, no domingo, 19.