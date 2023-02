Lincoln deixa o hospital São Rafael e segue tratamento em casa

O cantor Lincoln Senna, ex-vocalista da banda “Duas Medidas”, recebeu alta hospitalar no início da tarde deste sábado, 25, após dar entrada às pressas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital São Rafael, na noite de quinta-feira, 23, com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo.

A assessoria do cantor emitiu um comunicado informado que o artista respondeu bem ao tratamento e que ele vai continuar o tratamento em sua residência e agradeceu o dos fãs do músico.

Ainda nesta sexta-feira, 24, o artista apresentou melhoras no quadro clínico após realizar uma bateria de exames.

Leia o comunicado na integra:

O cantor Lincoln recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado, 25 de fevereiro.

O paciente respondeu bem ao tratamento e apresentou melhora significativa dos sintomas iniciais, com a infecção agora controlada.

Lincoln continuará o tratamento ambulatorial, fisioterapia respiratória e medicação em casa.

Agradecemos mais uma vez a torcida de todos para a rápida melhora de Lincoln.