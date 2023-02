Olívia Santana reage a presença de Janja no Carnaval

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) disse que a presença de Janja no Carnaval de Salvador, além de Lula (PT) na capital baiana, reforça a importância cultural da festa momesca. A primeira-dama marca presença ao lado da parlamentar neste domingo, 19, no camarote Expresso 2222, na Barra.

Neste domingo, Janja está acompanhada da empresária Flora Gil, anfitriã do camarote, e da esposa do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça, e a primeira-dama do Estado, Tatiana Velloso.

"Vinda de Janja e Lula mostra a potência que é o Carnaval de Salvador. E o presidente Lula já mostrou o carinho que tem pela Bahia. E Janja faz mais um gesto de reconhecimento e agradecimento ao nosso povo", disse Olívia Santana.

O presidente Lula e a primeira-dama estão na Base Naval de Aratu, em Salvador, desde a sexta-feira, 17.