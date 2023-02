"Para Bell não deu pressa", reclama Filhos de Gandhy

O cantor Bell Marques se animou ao cumprimentar e cantar para os foliões próximos aos camarotes localizadados no Morro do Gato, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O artista ficou parado por um longo tempo com o seu trio elétrico no local, o que causou a paralisaçãos dos trios que vinham atrás. A situação acabou se transformando em irritação pouco depois.

Tudo aconteceu quando um funcionário da Salvador Turismo (Saltur), que é responsável pela organização da festa e do prosseguimento dos trios deu pressa para o trio elétrico da banda Filhos de Gandhy quando Bell deixou o local. Incomodado, o presidente do bloco Filhos de Gandhy, Gilsoney de Oliveira, que estava acompanhando o grupo bradou: "Vocês não deram pressa a Bell".

"A nação vai no tempo que ela quer. Tinha que dar pressa a Bell, não é para a gente não. Esperamos aqui parados. Então a gente vai na boa. Respeite nossa nação. Aprenda uma coisa, somos o maior bloco de Axé, somos o mais belo e o mais bonito", falou o cantor.