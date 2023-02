Secretária de Saúde atribui redução de ocorrências à SSP

A redução de ocorrências de saúde nos três circuitos do Carnaval de Salvador, para a chefe da Secretaria de Saúde da Bahia, Roberta Santana, teve como um dos fatores responsáveis o trabalho do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.

“Gostaria de agradecer o trabalho do secretário Marcelo, que contribuiu para a redução das ocorrências [em saúde]. A gente teve 115 ocorrências nas unidades hospitalares, a maior quantidade no HGE [Hospital Geral do Estado]”, disse Roberta Santana em entrevista coletiva de balanço do Carnaval realizada nesta quarta-feira, 22, no Camarote do Governador, em Ondina.

A secretária de Saúde estava ao lado de outros colegas secretários, do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do vice-governador Geraldo Junior (MDB).

Balanço da Saúde

Desde a abertura oficial do Carnaval, na última quinta-feira, 16, até às 7h desta quarta-feira, 22, foram registradas 115 ocorrências nos circuitos da folia que precisaram ser encaminhadas para hospitais e unidades de saúde. Os pacientes foram encaminhados para o HGE (67), Eládio Lasserre (11), Hospital Geral Menandro de Faria (10), Hospital Roberto Santos (5), Hospital do Subúrbio (6), Maternidade José Maria de Magalhães (4), Hospital Geral Ernesto Simões Filho (3), Hospital Juliano Moreira (1), Hospital Ana Nery (1) e Hospital da Mulher (1).