Suspeito de homicídio é preso por policiais infiltrados no Carnaval

Na madrugada deste domingo, 19, um foragido da justiça foi preso no circuito Dodô (Barra-Ondina). A ação foi realizada pela Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Segundo informações do Departamento, o homem é apontado por um homicídio e um atentado, ocorrudo na cidade de Alagoinhas. No momento da identificação, o suspeito estava no bairro da Ondina.

As equipes funcionam de forma estratégica, com o objetivo de localizar e prender pessoas que estão em meio aos foliões..