Carnaval 2026: edital para festa na Bahia tem inscrições prorrogadas

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o edital de chamamento público destinado a apoiar o Carnaval da Bahia 2026.

Os municípios interessados agora têm até a próxima sexta-feira, 19 de dezembro, para se inscrever.

O chamamento público contempla eventos carnavalescos que acontecerão entre 4 de fevereiro e 8 de março, abrangendo pré-carnavais, lavagens tradicionais e diversas outras manifestações culturais típicas do período em todo o estado.

Critérios de repasses

A prorrogação do prazo visa dar mais tempo às prefeituras para organizar a documentação exigida e concluir a inscrição para a fase de habilitação. O edital prevê o atendimento a até 80 municípios, com repasses financeiros que variam conforme o grupo em que a cidade for classificada.

Os valores de apoio são distribuídos em cinco categorias, definidos com base em critérios como território de identidade, fluxo turístico, histórico cultural e relevância carnavalesca:

Grupo A: R$ 700 mil

Grupo B: R$ 580 mil

Grupo C: R$ 480 mil

Grupo D: R$ 350 mil

Grupo E: R$ 250 mil

Como participar

As inscrições podem ser feitas de duas formas:

Preenchendo o formulário disponível na plataforma Google Forms.

Na sede da SUFOTUR, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A Sufotur reforça que apenas os municípios que apresentarem a documentação completa e correta serão habilitados para a próxima etapa do processo seletivo.