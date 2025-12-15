CARNAVAL
Carnaval 2026: edital para festa na Bahia tem inscrições prorrogadas
Prefeituras de municípios baianos têm até esta sexta-feira, 19 de dezembro, para buscar apoio técnico e financeiro
Por Redação
O Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o edital de chamamento público destinado a apoiar o Carnaval da Bahia 2026.
Os municípios interessados agora têm até a próxima sexta-feira, 19 de dezembro, para se inscrever.
O chamamento público contempla eventos carnavalescos que acontecerão entre 4 de fevereiro e 8 de março, abrangendo pré-carnavais, lavagens tradicionais e diversas outras manifestações culturais típicas do período em todo o estado.
Critérios de repasses
A prorrogação do prazo visa dar mais tempo às prefeituras para organizar a documentação exigida e concluir a inscrição para a fase de habilitação. O edital prevê o atendimento a até 80 municípios, com repasses financeiros que variam conforme o grupo em que a cidade for classificada.
Os valores de apoio são distribuídos em cinco categorias, definidos com base em critérios como território de identidade, fluxo turístico, histórico cultural e relevância carnavalesca:
- Grupo A: R$ 700 mil
- Grupo B: R$ 580 mil
- Grupo C: R$ 480 mil
- Grupo D: R$ 350 mil
- Grupo E: R$ 250 mil
Como participar
As inscrições podem ser feitas de duas formas:
- Preenchendo o formulário disponível na plataforma Google Forms.
- Na sede da SUFOTUR, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
A Sufotur reforça que apenas os municípios que apresentarem a documentação completa e correta serão habilitados para a próxima etapa do processo seletivo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes