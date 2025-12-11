Carnaval 2026: prazo para municípios baianos entra na reta final

Municípios correm para garantir vaga no edital do Carnaval 2026 - Foto: Divulgação

O prazo para que as prefeituras baianas se inscrevam no edital de chamamento público do Governo do Estado para apoio técnico e financeiro ao Carnaval da Bahia 2026 termina na próxima segunda-feira, 15.

A iniciativa, coordenada pela Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), contempla eventos realizados entre 4 de fevereiro e 8 de março, incluindo pré-carnavais, lavagens e diversas manifestações culturais tradicionais do período.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O edital define cinco faixas de repasse financeiro, contemplando 80 municípios. As prefeituras classificadas no Grupo A receberão R$ 700 mil; no Grupo B, R$ 580 mil; no Grupo C, R$ 480 mil; no Grupo D, R$ 350 mil; e no Grupo E, R$ 250 mil.

Os valores variam conforme critérios jurídicos, fiscais e técnicos, considerando fatores como território de identidade, fluxo turístico, histórico cultural e relevância carnavalesca. A análise será feita por uma Comissão Especial de Avaliação composta por representantes da SUFOTUR, Setur, Secult, Serin e Casa Civil.

As inscrições podem ser realizadas virtualmente, por meio do formulário disponível em: https://forms.gle/KmvxFURXYxCydv8n9 ou presencialmente na sede da SUFOTUR: 3ª Avenida, 390, 2º andar, Plataforma IV - Ala Norte, Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O edital completo e a documentação obrigatória estão disponíveis em www.ba.gov.br/sufotur. Apenas os municípios que apresentarem todos os materiais exigidos serão habilitados.