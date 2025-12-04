Menu
HOME > CARNAVAL
FESTEJOS CARNAVALESCOS

Carnaval na Bahia: 80 municípios vão receber apoio milionário

Edital de chamada pública para apoio às festas populares do Carnaval foi divulgado

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/12/2025 - 9:06 h
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou o investimento de mais de R$ 33 milhões na realização de festejos carnavalescos em 80 municípios. O edital de chamada pública para apoio às festas populares do Carnaval da Bahia 2026 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 4.

“No ano passado, a gente apoiou 50 carnavais, desde festinhas menores às maiores, e foram R$ 10 milhões investidos. Dessa vez, a gente ampliou para estimular, naturalmente, mais municípios a fazer atividades, porque gera emprego, renda e divulga a cultura do interior”, explicou Jerônimo em coletiva de imprensa durante agenda em Salvador hoje.

As inscrições seguem até 15 de dezembro. Os gestores municipais poderão inscrever seus projetos presencialmente, na sede da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), ou pela plataforma ba.gov.br.

A seleção dos municípios levará em conta critérios como valorização cultural, potencial turístico e presença digital dos festejos. Além do apoio financeiro para estrutura e contratação de artistas, o Estado também atuará com reforço na segurança, na saúde e na mobilidade durante os eventos.

Tags:

Bahia carnaval

x