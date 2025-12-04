FESTEJOS CARNAVALESCOS
Carnaval na Bahia: 80 municípios vão receber apoio milionário
Edital de chamada pública para apoio às festas populares do Carnaval foi divulgado
Por Edvaldo Sales
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou o investimento de mais de R$ 33 milhões na realização de festejos carnavalescos em 80 municípios. O edital de chamada pública para apoio às festas populares do Carnaval da Bahia 2026 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 4.
“No ano passado, a gente apoiou 50 carnavais, desde festinhas menores às maiores, e foram R$ 10 milhões investidos. Dessa vez, a gente ampliou para estimular, naturalmente, mais municípios a fazer atividades, porque gera emprego, renda e divulga a cultura do interior”, explicou Jerônimo em coletiva de imprensa durante agenda em Salvador hoje.
Leia Também:
As inscrições seguem até 15 de dezembro. Os gestores municipais poderão inscrever seus projetos presencialmente, na sede da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), ou pela plataforma ba.gov.br.
A seleção dos municípios levará em conta critérios como valorização cultural, potencial turístico e presença digital dos festejos. Além do apoio financeiro para estrutura e contratação de artistas, o Estado também atuará com reforço na segurança, na saúde e na mobilidade durante os eventos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes