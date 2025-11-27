Carnaval de Salvador: blocos de samba podem ganhar força em 2026

Carnaval de Salvador - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

As preparações para o Carnaval de Salvador já começaram a movimentar a cidade. OVII Fórum do Carnaval de Salvador, realizado entre os dias 26 e 27 de novembro, pela Federação das Entidades Carnavalescas e pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), o evento teve como objetivo reunir especialistas para discutir as expectativas para a festa mais aguardada do ano.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura de Salvador, comentou sobre as expectativas para o Carnaval de 2026. "O Carnaval, eu confio em Deus, vai ser maior e melhor do que este ano, porque a gente se aprimora a cada dia, aprende, escuta as sugestões”, afirmou.

Ela também destacou o tema da próxima edição, que celebra os 110 anos do samba e o protagonismo da capital baiana na história do gênero musical.

“Tem um tema lindo, que é o samba, esse samba que nasceu aqui. Então, vai ser um Carnaval com muitos turistas, muita organização, mas, sobretudo, com muita música e muita arte", ressaltou.

Blocos de samba no Carnaval

Sobre o financiamento de blocos de samba e a possibilidade de incorporar essa novidade à festa, a vice-prefeita afirmou que o objetivo é fortalecer esse reconhecimento ao longo dos próximos anos.

“Há uma lógica nesse trabalho de valorização, e a gente vai fazer ainda mais”, declarou.