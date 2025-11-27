Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE!

Carnaval de Salvador: blocos de samba podem ganhar força em 2026

Secretária de Cultura, Ana Paula Matos comentou sobre as expectativas para a festa

Agatha Victoria Reis e Franciely Gomes

Por Agatha Victoria Reis e Franciely Gomes

27/11/2025 - 18:50 h
Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador -

As preparações para o Carnaval de Salvador já começaram a movimentar a cidade. OVII Fórum do Carnaval de Salvador, realizado entre os dias 26 e 27 de novembro, pela Federação das Entidades Carnavalescas e pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), o evento teve como objetivo reunir especialistas para discutir as expectativas para a festa mais aguardada do ano.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura de Salvador, comentou sobre as expectativas para o Carnaval de 2026. "O Carnaval, eu confio em Deus, vai ser maior e melhor do que este ano, porque a gente se aprimora a cada dia, aprende, escuta as sugestões”, afirmou.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela também destacou o tema da próxima edição, que celebra os 110 anos do samba e o protagonismo da capital baiana na história do gênero musical.

Leia Também:

Carnaval de Salvador 2026: estudo pode provocar mudança em trios elétricos
Após mudanças nos trios elétricos, Paganelli diz que Carnaval "está preparado"
Sarajane nega enfraquecimento da Axé Music: "Não acaba nunca"

“Tem um tema lindo, que é o samba, esse samba que nasceu aqui. Então, vai ser um Carnaval com muitos turistas, muita organização, mas, sobretudo, com muita música e muita arte", ressaltou.

Blocos de samba no Carnaval

Sobre o financiamento de blocos de samba e a possibilidade de incorporar essa novidade à festa, a vice-prefeita afirmou que o objetivo é fortalecer esse reconhecimento ao longo dos próximos anos.

“Há uma lógica nesse trabalho de valorização, e a gente vai fazer ainda mais”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval samba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carnaval de Salvador
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Carnaval de Salvador
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Carnaval de Salvador
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Carnaval de Salvador
Play

VÍDEO: Cantor pede namorada em casamento no trio de Kannário

x