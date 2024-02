Carnaval de Salvador tem Camarotes a partir de R$ 160; confira | A TARDE

Se tem uma coisa que não falta no Carnaval de Salvador são as opções. De atrações e lugares para curtir, a folia da capital baiana costuma agradar a todo tipo de gosto e bolso.

>>> Carnaval de Salvador tem blocos a partir de R$ 80; veja opções

Em meio aos trios, blocos e pipoca, os camarotes despontam como uma saída para quem não quer passar aperto, ou até mesmo para aqueles que buscam um “descanso” na folia de rua. Localizados estrategicamente ao longo do circuito Barra-Ondina, esses espaços oferecem diversas comodidades como serviços premium, vista privilegiada dos desfiles, cardápios gourmet, decoração sofisticada e até atrações exclusivas.

Na capital baiana, é possível encontrar experiências que variam entre R$ 160 a R$ 9.832,50, o combo completo. Confira as principais opções, reunidas pelo Portal A TARDE:

Camarote Pride

O Camarote Pride – primeiro camarote voltado para o público LGBTQIA+ no Carnaval de Salvador trará as festas Balaia, Funfarra, Farrafunk e a tradicional Gambiarra para dentro do circuito Barra/Ondina. É Open Bar.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Avenida Oceânica, 819 - Salvador - BA

Atrações: Gambiarra, Balaia, Funfarra e Farrafunk

Valores: De R$ 750 a R$ 1.460 (pacote com bloco Largadinho)

Vendas: Quero Abadá

Camarote Club

Localizado no Clube Espanhol, o camarote é All Inclusive e tem uma line-up recheada de atrações. Por lá, passarão Gusttavo Lima, Vitor Fernandes, Xanddy Harmonia, Timbalada, Bell Marques, Lincoln, Parangolé, Thiaguinho, Léo Santana e Alexandre Peixe.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Clube Espanhol

Atrações: Gusttavo Lima, Vitor Fernandes, Xanddy Harmonia, Timbalada, Bell Marques, Lincoln, Parangolé, Thiaguinho, Léo Santana e Alexandre Peixe

Valores: De R$ 1.000 a R$ 1.580

Vendas: Quero Abadá

Camarote Salvador

All Inclusive, o Camarote Salvador conta com um line-up com mais de 60 atrações que vão desde o axé até a música eletrônica em 3 palcos: Palco Praia, Salvador Club e Palco Mirante. Tem All Inclusive com lounges, vários produtos e serviços, espaços beauty e relax.

Quando: 12 a 13 de fevereiro de 2024 (demais dias esgotados)

Onde: Próximo às Gordinhas de Ondina

Atrações: Banda Eva, Nattan, Vintage Culture, Alok, Léo Santana, Psirico, Artbet, Kevin o Chris, Saulo Fernandes, Carlinhos Brown, J Balvin, Pedro Sampaio, Péricles, Steve Angello, Xanddy Harmonia, Dennis, Disclosure e Timbalada.

Valores: De R$ 2.279 a R$ 3.029

Vendas: Quero Abadá

Camarote Brahma

Localizado no Clube Espanhol, em plena Avenida Oceânica, o Camarote Brahma oferece comida e bebida All Inclusive, incluindo um Paredão de Chopp.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Clube Espanhol

Atrações: Tuca Fernandes, Wesley Safadão, Menos É Mais, Durval Lelys, Xand Avião, Claudia Leitte, É o Tchan, Timbalada, Pedro Sampaio, Atitude 67, Léo Santana, Matheus & Kauan, Bell Marques e Xanddy Harmonia

Valores: De R$ 1.250 a R$ 9.832,50 (todos os dias)

Vendas: Quero Abadá

Camarote do PIDA

Localizado no circuito Barra/Ondina, o Camarote do PIDA contará com dois andares, divididos entre lounges, bares e mirante, além de praça de alimentação e área de descanso. Serviço comercializado de alimentos e bebidas.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Acesso: Av. Almirante Marques de Leão, 318 - Barra

Atrações: Não anunciadas

Valores: De R$ 160 a R$ 1.220 (todos os dias)

Vendas: Central do Carnaval

Camarote Villa

O camarote promete mais de 60 horas de música. O espaço contará com um open bar e open food premium, um espaço beauty, uma boate climatizada, 3 mirantes e 2 palcos exclusivos.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: No Centro Militar e na Hospedagem da Aeronáutica, no circuito Barra-Ondina

Atrações: Xand Avião, Alok, Felipe Amorim, Jorge e Mateus, Menos É Mais, É o Tchan, Léo Santana, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Atitude 67, Simone Mendes, Timbalada, Gusttavo Lima, Lincoln e Nattan.

Valores: De R$ 1.099 a R$ 1.909

Vendas: Quero Abadá

Camarote 409

O Camarote 409 estreia em 2024 no circuito Barra Ondina trazendo mirante e serviço Open Bar Premium, além de DJs.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Avenida Oceânica, 409 - Barra

Atrações: DJs

Valores: De R$ 339 a R$ 2.614

Vendas: Central do Carnaval

Camarote Harém do Gigante

Com a proposta de 12 horas ininterruptas de festa, o espaço promete um all-inclusive premium.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Cerimonial Martinez

Atrações: Léo Santana, Guga Meyra, Xanddy Harmonia, Lincoln, Parangolé, Pedro Chamusca, Timbalada, Filhos de Jorge, Jau e Psirico.

Valores: De R$ 999 a R$ 4.955 (todos os dias)

Vendas: Central do Carnaval e Quero Abadá

Camarote Ondina

Em sua primeira edição, o Camarote Ondina apresenta mirante com uma visão de 180°, Open Bar Premium e três shows por noite.

Quando: 09 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Cerimonial Martinez

Atrações: Timbalada, Jau, Filhos de Jorge, Rogerinho, Escandurras, Di Propósito, Thiago Aquino e Toque Dez

Valores: De R$ 549 e R$ 2.687 (todos os dias)

Vendas: Central do Carnaval e Quero Abadá

Camarote Planeta Band Open Bar e All Inclusive

O tradicional Camarote Planeta Band oferece dois pacotes: o Open Bar, que só tem bebidas inclusas e dá acesso a uma área com food trucks para quem quiser comprar comida; e o All Inclusive, que oferece serviço ininterrupto de alimentação com restaurante e finger foods.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Ondina, no Othon Palace Hotel

Atrações: Xanddy Harmonia, Lincoln, Parangolé, É o Tchan, Psirico, Escandurras, Jau, Gilsons, Silva, Àttooxxá, Timbalada e Filhos de Jorge

Valores: De R$ 600 a R$ 630 (Open Bar) e R$ 760 a R$ 820 (All Inclusive)

Vendas: Central do Carnaval e Quero Abadá

Camarote Pra Poucos

O Camarote Pra Poucos oferta 12 horas de festa All Inclusive Premium e DJs no último dia do Carnaval. O espaço é voltado para o público LGBTQIAP+.

Quando: 13 de fevereiro de 2024

Onde: Ondina, no Othon Palace Hotel

Atrações: Carla Cristina, Gui Guerrero e mais

Valores: De R$ 900 a R$ 1.670

Vendas: Quero Abadá

Camarote Traz os Montes

O Camarote Traz os Montes terá open bar de vodka, refrigerante, água, Heineken e Amstel.

Quando: 08 a 13 de fevereiro de 2024

Onde: Farol Praia Center

Atrações: Não anunciadas

Valores: De R$ 250 a R$ 1.760

Vendas: Central do Carnaval