Carnaval de Salvador tem blocos a partir de R$ 80; veja opções | A TARDE

“Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar”, diz os versos de "Baianidade Nagô", música imortalizada pela Bamdamel na década de 90. O verão já começou e junto com a estação mais quente do ano, vem o Carnaval da capital baiana, considerado por muitos, a melhor festa de rua do mundo.

Tradição da folia momesca, os blocos fazem parte da cultura da cidade. Além do axé clássico, é possível encontrar alegorias dedicadas a outros gêneros como samba, sertanejo, reggae e até piseiro.

Para ajudar aos foliões de plantão que ainda não garantiram o abadá deste ano, o Portal A TARDE compilou algumas opções de blocos para todos os gostos e bolsos. Confira:

Vumbora, Camaleão e Bloco de Quinta

Conhecido como um dos reis do carnaval de Salvador, Bell Marques sai em três blocos: o Vumbora, Camaleão e Bloco de Quinta, com preço menor. O Vumbora sai no dia 9 (sexta-feira), por R$ 890 e 10 (sábado) de fevereiro, pelo valor de R$ 1.090. Já o Camaleão, sai no dia 11 de fevereiro (domingo), por R$ 1.590, 12 (segunda-feira), por R$ 1.390 e no dia 13 (terça-feira), por R$ 1.290. O Bloco de Quinta sai no mesmo dia da Pipoca da Ivete, na quinta-feira de carnaval, dia 8 de fevereiro, pelo valor de R$ 590.

Onde comprar: Quero Abadá

Me Abraça

O bloco comandado por Durval Lelys, da banda Asa de Águia, sai no dia 11 de fevereiro (domingo), por R$ 810 (sem open bar) e R$ 1.900 (com open bar). Além do dia 12 de fevereiro (segunda-feira), por R$ 780 (sem open bar) e R$ 1.800 (com open bar).

Onde comprar: Central do Carnaval



Daquele Jeito

Lançado no carnaval deste ano, o nome do bloco faz alusão a uma música do cantor Xanddy. O bloco sai no dia 11 de fevereiro (domingo) e dia 12 (segunda-feira). Cada dia custa R$ 250. Os dois dias ficam por R$ 400.

Onde comprar: Quero Abadá



Eva

Comandada por Felipe Pezzoni, o bloco da Banda Eva, que já foi comandada por Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Alinne Rosa, sai no dia 10 de fevereiro (sábado), por R$ 420.

Onde comprar: Quero Abadá



Bloco Fissura

O bloco Fissura é composto pelo cantor Tomate e pela banda Filhos de Jorge. Tomate sai no dia 9 de fevereiro (sexta-feira), segundo dia de carnaval, por R$ 337. Já Filhos de Jorge sai no dia 10 de fevereiro (sábado) por R$ 177.

Onde comprar: Quero Abadá



Bloco do Nana

O bloco comandado por Léo Santana, sai na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro, por R$ 340 e no dia 10, no sábado, por R$ 420.

Onde comprar: Quero Abadá



Blocos do San Folia

Voltados principalmente para o público LGBTQIA+, os blocos do grupo San também já foram todos lançados.

Onde comprar: San Folia



Coruja

Um dos blocos mais conhecidos do carnaval de Salvador, puxado no trio pelo cantor Ricardo Chaves, passou a ser comandado pela cantora Ivete Sangalo, pouco depois de sair da Banda Eva, em 1999. Neste ano em que a cantora completa 30 anos de carreira, o trio tem o tema “3.0” e os ornamentos representam cada década de sua trajetória.

O bloco sai nos dias 10 (sábado), 11 (domingo) e 12 (segunda-feira) de fevereiro. Cada dia custa R$ 1.220. O combo dos três dias fica por R$ 3.240, com desconto de R$ 420.

Onde comprar: Quero Abadá



Largadinho

Comandado pela cantora Claudia Leitte, o nome do bloco se dá por causa do sucesso “Largadinho”, lançado em em 2014. Neste ano o bloco sai no dia 11 de fevereiro (domingo) por R$ 580 e no dia 13 (terça-feira) por R$ 770. A artista já deu detalhes sobre a estrutura do trio em 2024 que vai remontar um parque de diversões.

Onde comprar: Quero Abadá



Blow Out

Estreantes em 2023 no carnaval e também comandado por Claudia Leitte, o bloco sai no dia 9 de fevereiro (sexta-feira) por R$ 630.

Onde comprar: Quero Abadá



Bloco Crocodilo

Com uma estrutura de dois andares e diversos dançarinos, o bloco comandado por uma das rainhas do axé, Daniela Mercury, sai no dia 11 (domingo) por R$ 850 e 12 de fevereiro (segunda-feira) por R$ 750.

Onde comprar: Quero Abadá



O Vale

Lançado em 2017, o bloco que faz referência a música de Alinne Rosa, sai no sábado, dia 10 de fevereiro, por R$ 300.

Onde comprar: San Folia



Bloco do Chá

Comandado por Mari Antunes, o bloco sai no primeiro dia de carnaval, 8 de fevereiro (quinta-feira) por R$ 200.

Onde comprar: Quero Abadá

Agrada Gregos

Comandado pelo ícone do Axé Music, Carla Cristina, o bloco desfila pelo segundo ano no Carnaval de Salvador. Nesta edição, a folia acontece na sexta-feira, 9, no circuito Barra-Ondina, por R$ 344,90 e R$ 689,90, VIP Open Bar.



Onde comprar: Quero Abadá

Tradição da folia baiana, os Filhos de Gandhy desfilam o "tapete branco da paz" | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Afoxé Filhos de Gandhy

Fundado por estivadores portuários de Salvador em 18 de fevereiro de 1949, o afoxé Filhos de Gandhy tornou-se o maior Afoxé do Carnaval da Bahia, com seu ‘tapete branco’, a Banda Show Filhos de Gandhy comanda o bloco. Pacote com os três dias (domingo, segunda e terça, de onde o afoxé sai do Pelourinho, Barra-Ondina e Campo Grande, respectivamente): R$ 700.

Onde comprar: Central do Carnaval

As Muquiranas

Criado em 1965, As Muquiranas é o primeiro bloco de travestidos na festa. Formado apenas por homens, o grupo chama a atenção pela criatividade das fantasias. Neste ano, o tema será "Deusas Africanas". O bloco sai sábado, segunda e terça-feira de Carnaval. Até a última divulgação, o valor da fantasia era de R$ 580.

Onde comprar: (71) 98154-0336

Bloco Alerta Geral

Com três décadas de história, o Bloco Alerta Geral traz para este ano o cantor, compositor e sambista carioca Xande de Pilares, além de outras grandes atrações. Mantendo a tradição iniciada em 2015, o artista estará presente na quinta-feira de carnaval, no Circuito Osmar - Campo Grande. O valor de abadá é de R$ 250.

Onde comprar: Ticket Maker

Bloco Olodum

Um dos blocos mais aguardados do Carnaval, o Olodum, foi criado em Salvador no bairro do Maciel - Pelourinho por um grupo de moradores em 25 de abril de 1979. No início, os foliões do Olodum eram apenas moradores do Pelourinho que tinham como objetivo celebrar a herança cultural africana. O bloco vai desfilar no domingo de Carnaval, pelo Circuito Dodô (Barra/Ondina). O abadá custa R$ 400.

Onde comprar: Central do Carnaval

Bloco Alvorada



Comemorando 49 anos de estrada o bloco de samba mais antigo de Salvador, realiza nessa edição uma homenagem a tradição do samba junino com o tema “O encanto do Samba Junino no Carnaval de Salvador”, trazendo como convidados: Grupo Movimento, Vou pro Sereno, Burungundun, Roberto Mendes e a prata da casa, a Ala de Canto do Alvorada. O bloco custa R$ 200.

Onde comprar: Ticket Maker

Bloco Happy



Com participações de foliões de todas as idades, o Bloco Happy é um bloco para toda a família, tendo como atrações, Tio Paulinho e Banda. O Happy desfila no sábado, no circuito Barra - Ondina. O abadá custa R$ 300.

Onde comprar: Central do Carnaval

Bloco Commanche do Pelô

2024 vai ser de festa para o Bloco Commanche do Pelô, que vai completar 50 anos. A alegoria mantém símbolos da cultura indígena em adereços e pinturas dos foliões, em alas de fantasias e nos destaques no trio. O desfile ocorre no Circuito Osmar (Campo Grande) e o abadá custa R$ 80.

Onde comprar: Ticket Maker

Bloco Arquiloucura

Com serviço de Open Bar, o Bloco Arquiloucura sai nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra ao Morro do Cristo). O abadá custa R$ 120.

Onde comprar: Ticket Maker

Bloco Pagode Total Carnaval

Bloco sai na quinta-feira de Carnaval, 8 de fevereiro, no Circuito Campo Grande. O abadá custa R$ 170 e R$ 300 (casadinha).

Onde comprar: Bilheteria Digital

Bloco Reduto do Samba

Bloco sai na sexta-feira de Carnaval, 9 de fevereiro, no Circuito Campo Grande/Avenida. O abadá custa R$ 100.

Onde comprar: Bilheteria Digital

Bloco dos Vaqueiros

Com Barões da Pisadinha entre as atrações, o bloco sai na sexta-feira de Carnaval, 9 de fevereiro, no Circuito Barra/Ondina. O abadá custa R$ 180 e R$ 300 (casadinha).

Onde comprar: Bilheteria Digital

Bloco As Kuviteiras

Bloco sai no sábado, 10, e na segunda-feira, 12, no Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida). O vale fantasia para os dois dias custa R$ 230. Oh Polêmico e Robyssão puxam o trio.

Onde comprar: Bilheteria Digital

Bloco Vem Sambar

Com show do Grupo Revelação, bloco sai no sábado, 10, no Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida). O abadá custa R$ 200.

Onde comprar: Bilheteria Digital