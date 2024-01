Carnaval: inscrição para Rei Momo 2024 termina nesta segunda-feira | A TARDE

Quem deseja disputar o posto de Rei Momo no carnaval de Salvador, em 2024, tem até esta segunda-feira, 15, para realizar a inscrição gratuitamente.

Os documentos devem ser entregues no Clube Fantoches, no Dois de Julho, das 9h às 17h. Organizado pela Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador, o certame não determina limite de idade, nem peso mínimo para concorrer ao posto.

Anualmente, após a eleição do Rei Momo, a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia desenvolve um trabalho social. Esse ano, a parceria é com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba). O nome da campanha será “Entre com o Rei Momo na folia salvando vidas” e tem o objetivo de atrair possíveis doadores de sangue.

Primeiro Rei Momo

O primeiro Rei Momo de Salvador ocupou o posto em 1959. Milton Ferreira da Silva, mais conhecido como “Ferreirinha”, disse que só passaria o título para o seu filho e dessa forma reinou por quase 30 anos.

A escolha do Rei Momo através do concurso teve início em 1990, através da Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia.