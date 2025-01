Carnaval: posto da Transalvador inicia atendimento no Shopping Barra

Posto de atendimento - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Na próxima segunda-feira,20, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) disponibiliza mais um posto de atendimento presencial para moradores das regiões de restrição de circulação veicular para o Carnaval 2025. A unidade vai funcionar no Shopping Barra, no Piso L3, no setor Sul, ao lado da Bacio di Latte, nos horários do centro de compras, inclusive aos sábados e domingos, até o dia 26 de fevereiro.

Este é o segundo posto físico implantado pela autarquia municipal. Desde o início do mês, outra unidade já funciona na Ferreira Costa, nos Barris. O atendimento na loja, que está localizada no térreo, acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O posto receberá os cidadãos até o dia 4 de março, inclusive durante o Carnaval.

Em ambos os locais, os moradores das zonas de restrição da festa vão poder retirar suas credenciais que permitem o acesso de veículos e motos às áreas, incluir novos automóveis ou efetuar mudanças nas placas já cadastradas. Neste caso de alterações de placas já registradas, é preciso levar a credencial recebida com a placa do veículo a ser substituído.

Leia também

>> Bruno nomeia ex-vereadores derrotados na eleição para cargos em secretaria

>> Endividada, prefeitura de Juazeiro cancela Carnaval de 2025

Cadastramento

Para agilizar o atendimento nos postos físicos, os moradores podem cadastrar previamente de maneira virtual as placas dos veículos e ir aos postos apenas pegar a credencial. Para o morador que já fez o cadastro para o Carnaval 2024 basta entrar no site https://mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br/ , clicar no ícone “Credenciamento moradores” e acessar o sistema com os mesmos login e senha. Em seguida, confirmar o veículo que já foi cadastrado no ano passado, excluí-lo e/ou incluir os dados de um novo automóvel.

Já o(a) proprietário(a) do imóvel ou o(a) inquilino(a) que estiver se cadastrando pela primeira vez, deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do(a) proprietário(a) do(a) imóvel.

Logo após, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderá ser informado o número do Renavam e placa do veículo a ser cadastrado. O morador tem, ainda, a opção de fazer o cadastro também no posto de atendimento físico, onde pode pegar a credencial.

No caso de mudanças nas placas, seja para o morador que fez a solicitação virtualmente e recebeu em casa a credencial ou quem fez nos postos, é preciso comparecer aos balcões físicos para realizar a troca do adesivo. Na ocasião, é necessário apresentar o documento do novo veículo (CRLV) e do adesivo recebido para o antigo veículo cadastrado a ser substituído.

Credencial em casa

Moradores das zonas de restrição do Carnaval que fizeram o cadastramento pelo site entre outubro e dezembro deverão começar a receber as credenciais em casa a partir de segunda-feira,20. Caso o adesivo não seja entregue até o dia 23 de fevereiro, o morador deverá se dirigir a um dos postos de atendimento na Ferreira Costa (Barris) ou no Shopping Barra para fazer a retirada do documento.

A credencial já virá com a placa do veículo impressa, que trará informações sobre o veículo, imóvel ao qual pertence e a zona de restrição. Quem não possuir o adesivo, tentar acessar uma zona diferente à sua ou ainda se estiver utilizando um veículo com placa diferente da impressa na credencial, será autuado.