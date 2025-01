Endividada, prefeitura de Juazeiro cancela Carnaval de 2025

Carnaval antecipado de Juazeiro - Foto: Ascom PMJ

Juazeiro não terá Carnaval em 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito Andrei da Caixa (MDB) e o secrtário de Cultura, Targino Gondim, em uma publicação nas suas redes sociais, na quinta-feira, 16. O decreto que confirma o cancelamento da festa foi publicado no Diário Oficial do Município no mesmo dia.

A medida foi tomada por conta do alto endividamento deixado pela ex-gestora Suzana Ramos (PSDB). Juazeiro aparece em quarto lugar no ranking nacional de cidades mais endividadas do Brasil, com R$ 300 milhões, segundo levantamento do portal Uol.

Por conta da situação, logo nos primeiros dias de sua gestão, Andrei da Caixa decretou estado de calamidade financeira e instituiu situação de emergência na Secretaria de Saúde (Sesau).

“Após analisar a situação financeira de Juazeiro, decidimos cancelar o Carnaval deste ano. O município enfrenta uma grave crise financeira, com dívidas elevadas e dificuldades na saúde, como atrasos salariais e falta de insumos. Estamos trabalhando com dedicação para reorganizar Juazeiro e cuidar das pessoas. Tenho certeza de que, em um futuro breve, iremos comemorar um Carnaval lindo juntos!”, publicou o prefeito em sua conta no Instagram.

Na semana passada, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) fez uma recomendação que alerta a atual gestão sobre aspectos importantes relacionados à realização do Carnaval, os quais, na visão do órgão ministerial, a festa “acarreta incalculáveis custos diretos, decorrentes, principalmente, da sobrecarga dos serviços de saúde, segurança pública, iluminação pública e limpeza urbana, que já são deficitários, aliados aos custos com contratação de bandas, locação de serviços de som, palco, banheiros, dentre outros”.

Na recomendação, o MP-BA ainda destaca a ausência de manutenção recente das placas da Orla I, trecho de passagem regular dos trios elétricos, fato que poderia comprometer a segurança dos foliões.