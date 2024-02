Circuito Batatinha conta com 7 portais de abordagem | A TARDE

O Carnaval de Salvador é conhecido mundialmente pela energia contagiante e diversidade cultural. Porém, para garantir que a festa transcorra de maneira segura, medidas de segurança foram reforçadas nesse período. Este ano, os Portais de Abordagem foram instalados pela primeira vez no Santo Antônio Além do Carmo e ficaram ativados até ontem, após o fim dos festejos no local. Com um total de sete portais no Centro Histórico, e 42 portais em todo o circuito do carnaval, essa ferramenta tem como objetivo o controle e prevenção de incidentes.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do coronel Ricardo Mattos, coordenador dos Portais, foram instalados sete Portais de Abordagem no circuito do Centro Histórico, especificamente no circuito Batatinha. Esses portais têm sido eficazes na contenção e na apreensão de objetos proibidos, totalizando 844 itens retidos, incluindo objetos cortantes e pistolas de água, em todos os circuitos nos dias 9 e 10 de fevereiro. Além disso, registrou-se 18 ocorrências relacionadas a substâncias ilícitas e uma prisão em flagrante.



O contingente é de 2.800 policiais atuando nos 42 portais instalados em toda a cidade, fazendo a segurança nos festejos. Estima-se que cerca de 1.423.509 pessoas tenham passado pelos portais apenas no dia 9 de fevereiro, com um total de 2.676.305 acessos registrados ao longo de dois dias de evento.



Um dos destaques da operação é o uso do Sistema de Reconhecimento Facial, com duas câmeras presentes em cada portal, com transmissão online das imagens, permitindo o monitoramento pelo Centro Integrado de Comando e Controle, e deslocamento imediato até o local. Segundo o coronel Mattos, esse sistema já resultou na captura de 6 indivíduos com mandados em aberto apenas no primeiro dia de Carnaval. A tecnologia tem se mostrado eficaz na identificação de pessoas procuradas pela justiça, contribuindo para a segurança dos foliões. Além disso, permite a contagem eletrônica de acesso de pessoas nesse carnaval, com horário e local.



Para os foliões, como Lucas Peixinho, a experiência ao passar pelos Portais de Abordagem tem sido tranquila. A presença dos detectores de metal é vista como uma medida necessária para garantir a segurança, embora haja preocupações em relação à privacidade, devido ao uso das câmeras de reconhecimento facial.



*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre