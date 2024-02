Circuitos do carnaval terão pontos de hidratação e proteção solar | A TARDE

Em meio às altas temperaturas registradas na capital baiana, a prefeitura promoverá ações para mitigar o sol e calor intenso durante o carnaval, que inicia oficialmente na quinta-feira, 8. Assim como registrado na Lavagem do Bonfim, em janeiro, os circuitos da folia momesca contaram com pontos de hidratação, abanadores, protetor solar e climatização, através de microaspersores nos pórticos e umidificadores de ar ao longo do percurso.

Os dispensers, pontos de hidratação e de ventilação foram instalados em locais estratégicos da festa. Ao todo estão disponíveis 20 bebedouros e 29 ventiladores espalhados pelos principais circuitos. Para facilitar o acesso do público, cerca de 30 promotores estão responsáveis pela distribuição dos materiais das 13h às 17h, sempre próximo aos pontos de ventilação e bebedouro.



“O carnaval acontece na estação mais quente do ano, então é importante que estejamos atentos aos cuidados com a saúde. Durante os festejos, quando as pessoas costumam estar mais expostas ao sol, aproveitando as atrações durante o dia, é necessário que a hidratação e o cuidado com a pele sejam garantidos. Esse serviço é para todos, foliões, trabalhadores, ambulantes.”, afirmou a vice-prefeita e secretária de Saúde (SMS), Ana Paula Matos.

O folião que esteve nas ruas no terceiro dia dos festejos pré-carnavalescos, curtindo a 'Melhor Segunda-feira do Mundo' gratuita, no dia 5, notou a novidade. A gestão municipal informa que a ação, em parceria com a SMS, SECULT; SALTUR; SEMGE; SEMIT; SECIS; CODESAL e SEGOV, seguirá até terça de Carnaval, 13, último dia oficial da festa.

O diretor de Turismo da Secult, Gegê Magalhães também destacou a relevância da ação integrada. “Importante serviço essa parceira com a SMS de tratamento para o nosso visitante, os soteropolitanos e foliões curtirem o carnaval e terem os serviços disponíveis, como ventilação, temperatura reduzida em momentos de muito calor e abafamento, água e protetor solar. Com o sistema de nebulização conseguimos baixar de 5 a 8 graus da temperatura ambiente. Nossa gestão tem uma atenção especial para dar mais conforto aos foliões e quem trabalha na folia, que utiliza muito o serviço”.



Confira os pontos

Hidratação, ventilação e distribuição de protetor solar



Ponto 1- Carmo, ao lado do Restaurante Alê;

Ponto 2- Marquês de Caravelas, ao lado da Subway;

Ponto 3- Antigo Hospital Espanhol;

Ponto 4- Rua Airosa Galvão (Restaurante Suan Luan), Cristo;

Ponto 5- Ao lado da Pizza Hut, Ondina;

Ponto 6- TCA (Lateral do teatro, ao lado do Garcia);

Ponto 7- Praça Castro Alves, em frente ao Glauber Rocha;

Ponto 8- Pelô, em frente ao Benin;

Ponto 9- Terreiro de Jesus

Ponto 10- Joana Angélica (Calçada New Odonto).

Hidratação e ventilação

Ponto 11- Avenida Joana Angélica, em frente a loja New Odonto;

Ponto 12- Terreiro de Jesus, ao lado da fonte.