Xanddy fala sobre emoção da Melhor Segunda-feira: "Sou privilegiado" | A TARDE

O cantor Xanddy Harmonia levou para as ruas da Barra a sua "Melhor Segunda Feira do Mundo", realizado pelo artista há alguns anos. Em clima de pré-carnaval, Xanddy contou sobre a emoção de viver esse momento.

O evento aconteceu no Circuito Tapajós, nesta segunda-feira, 5, com concentração próxima ao Clube Espanhol. O trio seguiu em direção ao Farol da Barra.

Citando os fãs, aos quais se refere como sua "torcida", Xanddy agradeceu ao público, que compareceu em peso para a festa.

"Eu sei que eu já vi um pré-carnaval desse jeito, mas eu nunca vivi um pré-carnaval. Principalmente uma segunda-feira e nós estamos vivendo tudo isso pela primeira vez, juntinhos. Eu me sinto privilegiado e quero agradecer demais a vocês, a todos os torcedores. Eu quero agradecer à Perfeitura, ao Bruno, ao Isaac, ao Márcio. Muito obrigado de verdade por fazerem isso acontecer", ressaltou.

"Tenho muitos anos que eu tinha pedido a gente fazer a melhor saída do pré-carnaval. E esse ano finalmente está acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado", comentou.

Programação

Salvador já está em clima de carnaval desde o último sábado, 3, quando aconteceu o Fuzuê, seguido do Furdunço no domingo, 4. Na noite desta segunda, foi a vez do trio da 'Melhor Segunda-feira do Mundo', Essa é a primeira vez que o projeto de Xanddy entra oficialmente no pré-carnaval de Salvador.

>>>Dodô, Osmar e bairros: a programação completa do Carnaval de Salvador



O festejos não acabam por aí. Antes do início do carnaval oficial na quinta-feira, 8, baianos e turistas podem curtir o Pipoco nesta terça-feira, 6, sob comando de Léo Santana. Já na quarta-feira, 7, ocorrem as marchinhas do Habeas Copos.