Dodô, Osmar e bairros: a programação completa do Carnaval de Salvador | A TARDE

O Carnaval 2024 terá diversas atrações em diversos pontos da cidade. A folia vai tomar conta dos circuitos Dodô, Osmar, Batatinha, além dos bairros, que terão diversas atrações.

Um dos circuitos mais famosos, situado em um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador, o Dodô (Barra-Ondina), traz diversas atrações, seja para pipoca, sem cordas, ou blocos, com cordas, entre elas, É O Tchan, O Kanalha, Léo Santana, Lincoln, Parangolé e outros.

Um dos mais antigos do carnaval de Salvador, o circuito Osmar (Campo Grande) será mais valorizado, com atrações como Ivete Sangalo, que completa 30 anos de carreira em 2024, e puxa um trio pipoca no último dia de Carnaval, em 12 de fevereiro, na terça-feira, após quatro anos.

Uma ótima opção para famílias e crianças, o circuito Batatinha (Pelourinho) tem poucos trios, mas diversos palcos. Este ano, o Centro Histórico terá como atrações vários blocos e bandas como Soweto, Olodum, Cortejo Afro, entre outros.

Além dos circuitos, os bairros da capital baiana, como Cajazeiras, Periperi e Liberdade, também tem várias atrações do axé, pagode baiano, entre outros estilos.

